Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola: a breve inizia "Palla al Centro"!

Proseguono i programmi su Radio FirenzeViola e dalle 14 alle 16, anche su Lady Radio, torna l'appuntamento con "Palla al Centro". Con Luca Calamai in conduzione e la partecipazione straordinaria in studio da parte di Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, la trasmissione vi proporrà interviste, approfondimenti e le ultime notizie di calciomercato, insieme anche al contributo di Tommaso Loreto, inviato in Slovacchia per il debuto vincente della Fiorentina in Conference League contro gli ucraini del Polissya