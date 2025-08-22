Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola: a breve inizia "Palla al Centro"!
Proseguono i programmi su Radio FirenzeViola e dalle 14 alle 16, anche su Lady Radio, torna l'appuntamento con "Palla al Centro". Con Luca Calamai in conduzione e la partecipazione straordinaria in studio da parte di Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, la trasmissione vi proporrà interviste, approfondimenti e le ultime notizie di calciomercato, insieme anche al contributo di Tommaso Loreto, inviato in Slovacchia per il debuto vincente della Fiorentina in Conference League contro gli ucraini del Polissya.
Risultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Championsdi Luca Calamai
FirenzeViolaUn 'sosia' di Dodo per sostituire Fortini: chi è Lamptey, nuovo obiettivo della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
