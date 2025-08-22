Piccoli-Fiorentina, entro domani le visite mediche. Il procuratore lo voleva a Firenze

Non solo i commenti alla vittoria contro il Polissya. Sulle pagine che il Corriere dello Sport dedica oggi alla Fiorentina, spazio anche al prossimo acquisto viola, Roberto Piccoli. Il quotidiano scrive che entro domani l'attaccante svolgerà le visite mediche col suo nuovo club e si aggregherà al gruppo di Stefano Pioli, atteso al debutto in campionato proprio contro i suoi ormai ex compagni del Cagliari. L'affare con i rossoblù si è chiuso precisamente per 25 milioni di euro più 2 di bonus, nel complesso l'acquisto più oneroso della storia viola. Il club di Giulini ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita del giocatore, che firmerà un contratto valido fino al giugno del 2030.

Inoltre, aggiunge il Corriere, c'è da dire - come anticipato - che l'operazione Piccoli parte da lontano: in particolare si è iniziato a parlarne a fine giugno, prima ancora che il Cagliari esercitasse l’opzione di riscatto che aveva a disposizione (intorno al 23 giugno). Ci ha pensato il suo procuratore Alessandro Lucci ad avviare la trattativa, perché da sempre convinto che Firenze fosse la tappa ideale come step successivo all’ottima stagione giocata da classe 2001 in Sardegna. L'agente ha quindi avuto un ruolo cruciale come intermediario tra i due club. Mercoledì ha trascorso la giornata al Viola Park per agevolare l'intesa, poi la mattina dopo ha fatto rientro a Roma con i suoi collaboratori.