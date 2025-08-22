Calciomercato Piccoli, visite mediche rimandate alla prossima settimana: la situazione

vedi letture

Rimandate le visite di Roberto Piccoli. In queste ore la Fiorentina è al lavoro col suo procuratore, Alessandro Lucci, per definire gli ultimi dettagli del contratto che sarà quinquennale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it i controlli di rito saranno con ogni probabilità la prossima settimana, magari proprio all'inizio quando saranno note pure le cifre dell'accordo col giocatore. Manca davvero poco: Piccoli è virtualmente un attaccante di Stefano Pioli.