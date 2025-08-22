RFV Di Gennaro: "Fagioli deve essere più leader. Il gol di Gudmundsson è una grande notizia per tutti"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore viola ora opinionista, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ripartendo da un giudizio sulla vittoria contro il Polissya in Conference: "La Fiorentina è partita molto bene al netto di un avversario più debole. In Europa le partite devi sempre affrontarle e vincerle bene. Si vedeva subito una FIorentina che pressava alto, con Ndour che ha giocato a sorpresa pressando il loro regista. A parte il gol di Kean, poi c'è stata qualche piccola sbavatura, poi però le certezze della Fiorentina con De Gea e Kean, hanno dimostrato che quando hai giocatori così sei a metà dell'opera. Gosens poi è altrettanto una certezza, è un fattore visti i gol che segna. Gudmundsson poteva segnare prima ma poi l'ha fatto da attaccante vero, ed è un'altra grande notizia per la Fiorentina".

Come ha visto il centrocampo contro il Polissya?

"Sohm è uno che ha quattro spalle larghe, non solo due e sta benissimo accanto a Fagioli. L'ex Juve deve diventare più leader e giocare più palloni, ma penso che ci sarà un miglioramento importante grazie al lavoro di Pioli che aiuterà, da ex difensore, anche Pongracic, che deve ancora crescere. NDour? Deve migliorare nella personalità ma ha tutto, struttura, professionalità e qualità. Può fare la mezzala ma può giocare anche più avanti. Siamo all'inizio ma Pioli, ha un'esperienza più importante rispetto altri tecnici e lo si è visto anche ieri".

L'acquisto di Piccoli?

"Piccoli e Pio Esposito sono due attaccanti forti che possono arrivare in Nazionale. L'anno scorso ha segnato tanto ed è un attaccante completo. Quest'anno si possono fare cose importanti, e l'acquisto di Piccoli è un messaggio per tutti, anche per i tifosi".



