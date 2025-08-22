Lamptey prelude all’addio di Fortini? Beltran temporeggia col CSKA Mosca
Nuovo appuntamento appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina.
Le news di giornata.
Tariq Lamptey del Brighton è il nuovo obiettivo: si tratta di un terzino destro quindi può preludere all'addio di Niccolò Fortini (ma solo in prestito) sul quale sono in pressing Torino, Genoa e Cagliari. Il contratto di Lamptey scadrà nel 2026, ha un costo non superiore ai 10 milioni.
Le altre mosse.
Adesso serve un centrocampista muscolare che faccia da interditore nella metà campo viola, oltre a un difensore che come indicato da Pioli mischi una buona tecnica di base alla velocità. Chissà che non parta Pablo Mari.
Questione Beltran.
L'argentino non ha ancora dato una risposta al CSKA Mosca, che adesso sembra una pista un po' più fredda. Il Vikingo potrebbe voler aspettare il River Plate, dove gli piacerebbe tornare avendo - a quanto pare - dato la sua parola al tecnico Gallardo.
