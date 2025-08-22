RFV Massimo Orlando: "Piccoli potenzialmente straordinario. Cagliari in difficoltà"

vedi letture

L'ex viola, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" della situazione in casa Cagliari, prossimo avversario viola: "Piccoli, Zortea... Il Cagliari ha perso giocatori importanti ed è in difficoltà in difesa. La Fiorentina deve sfruttare questa situazione".

Cosa pensa dell'acquisto di Roberto Piccoli?

"Secondo me Piccoli è potenzialmente straordinario. E' vero che non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo talento, ma ha qualità tecniche e fisiche importanti. Pure la valutazione da 29 milioni fa capire tutto".

Che partita sarà quella contro il Cagliari?

"Parliamo di un campo sempre difficile, poi siamo all'inizio della stagione e mancheranno i tifosi viola. Mentre saranno caldi quelli del Cagliari. Ma la Fiorentina, sulla carta, è più forte dei rossoblù".

Ascolta il podcast per l'intervista