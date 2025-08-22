Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è Garrisca al Vento

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è Garrisca al VentoFirenzeViola.it
Oggi alle 17:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso, dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Seguici e interagisci con noi su whatsapp (3487513933) o chiamandoci (0557711171).

Per ascoltarci CLICCA QUI!