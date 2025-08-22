RFV Sauro Fattori: "Gud? Voglio che sia più decisivo, vi spiego. Terrei Mari"

Così Sauro Fattori in diretta su Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al vento", all'indomani di Polissya-Fiorentina: "La squadra non è come l'anno scorso a inizio stagione, quindi siamo partiti come ci aspettavamo. E' stata una vittoria importante, ma stiamo calmi. Il nostro interesse era passare il turno, poi è stato normale coprirsi di più con l'espulsione di Kean. E' stato un buon allenamento, anche se non mi piace così perché sembra di mancare di rispetto al Polissya. Però devo dire che la Fiorentina, ieri, è andata pure piano...".

L'asticella è stata alzata?

"Sì, il ritorno servirà per fare un po' di rodaggio e poi si cominciare con le partite del girone. Ma la vera Conference inizia dagli ottavi. Sulla squadra volevo dire una cosa".

Prego.

"La formazione di ieri sarebbe quella titolare: c'è da lavorarci. Su Pongracic ad esempio. Io di lui non ho una grande opinione, perché si distrae. E' fatto un po' così. Perde un po' la concentrazione in dei momento".

Pablo Mari lo terrebbe?

"Sì, poi se si trova un altro va bene. Ma quel ruolo lì è un po' delicato. Quello che l'ha fatto meglio di tutti, l'anno scorso, è stato Comuzzo".

Qual è la sua valutazione su Gudmundsson?

"Voglio che dribbli un po' di più. Se gioca in quella maniera, invece, fa da collante tra centrocampo e attacco, mentre secondo me deve essere più decisivo. Magari ieri non ce n'era nemmeno così bisogno...".

