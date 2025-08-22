RFV Agostini: "Piccoli ha ampi margini di miglioramento. Mina andrà in difficoltà contro Kean"

Alessandro Agostini, doppio ex di Cagliari-Fiorentina, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dal Cagliari di Pisacane: "Sarà un Cagliari diverso, con una nuova guida tecnica. Sicuramente sarà battagliero e che vorrà fare bella figura. Pisacane? Di solito non discuto questo tipo di scelte, avranno avuto le loro ragioni. È una decisione che va condivisa e rispettata".

Arrivi e partenze, come è cambiato il Cagliari?

"Sono state partenze importanti che l'anno scorso hanno fatto la differenza ma sono stato rimpiazzati da giocatori altrettanto di qualità che dovranno esprimersi ai massimi livelli in Sardegna".

Lascerebbe partire Comuzzo per una cifra superiore ai 30 milioni e cosa pensa della difesa viola?

"Le valutazioni di mercato sono difficili da fare. È un giocatore che stimo e conosco perché faceva parte della Fiorentina primavera quando io allenavo la primavera del Cagliari. È un giocatore di straordinaria qualità. La difesa viola è buona, anche se visto che siamo agli inizi ci sarà da registrare qualcosa per far tornare tutti i conti".

Cosa ne pensa di Piccoli?

"Penso che abbia ampi margini di miglioramento. È ancora giovane. Ha disputato un campionato straordinario col Cagliari, penso che possa diventare ancora più forte e penso che con le sue caratteristiche possa dare una mano alla Fiorentina".

Come andrà la sfida tra Mina e Kean?

"Sicuramente sarà una sfida interessante sa seguire. Hanno entrambi qualità straordinarie. Penso che negli spazi Mina possa andare in difficoltà contro Kean. Se la Fiorentina vorrà sfruttare la profondità, Kean è sempre un grande punto di forza".

