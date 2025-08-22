FirenzeViola Un 'sosia' di Dodo per sostituire Fortini: chi è Lamptey, nuovo obiettivo della Fiorentina

Cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi arrivare fino alla formazione U23 dei Blues, Tariq Lamptey si è consacrato con la maglia del Brighton, maglia che indossa dall'inverno del 2020. L'esterno nato a Londra ma di nazionalità ghanese (e doppio passaporto inglese ndr) ha esordito in Premier League col Chelsea il 29 dicembre del 2019, circa un mese prima di passare al Brighton dove ha collezionato 103 presenze con 3 gol e 11 assist nel campionato inglese.

Tanti infortuni

Lo scorso maggio ormai prossimo al termine del suo accordo con i Seagulls, dopo una lunga trattativa, ha rinnovato il contratto per una sola stagione, probabilmente per dare la forza al club inglese di poterlo cedere senza perderlo a parametro zero. La sua carriera nel Brighton è stata spesso interrotta dagli infortuni, di cui due più gravi, uno muscolare alla coscia che lo ha tenuto fuori a lungo tra le fine del 2020 e l'estate del 2021, e uno al ginocchio nel 2023 che lo ha costretto a stare fuori per più di due mesi.

Ritorno alle origini

In Nazionale invece, dopo aver percorso tutta la trafila delle giovanili con la Nazionale inglese a partire dall'U18 fino all'U21, con cui ha disputato appena due partite, ha scelto di vestire la maglia della sua terra d'origine, ovvero il Ghana, con cui ha collezionato fino a questo momento 8 presenze totali.

Il 'sosia' di Dodo

Dotato di un'ottima tecnica e di una grande velocità, secondo i media inglesi ha sempre difettato da un punto di vista tattico. Alto 1,63, ricorda in tutto e per tutto Dodo, con la Fiorentina che lo avrebbe messo nel mirino proprio per la sua somiglianza al terzino brasiliano. Attualmente ai box per un problema alla caviglia, non era tra i convocati per la sfida inaugurale della Premier League tra Brighton e Fulham, terminata 1-1 lo scorso sabato 16 agosto.