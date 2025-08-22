RFV Baiano: "A questa Fiorentina manca Kessié. Speriamo negli ultimi giorni di mercato"

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina ora allenatore del Follonica-Gavorrano, è intervenuto nel corso di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Vincere non è mai semplice, anche perché la Fiorentina era chiaramente superiore e l'ha dimostrato sul campo. Una volta andata in vantaggio è stato tutto in discesa. Non ci voleva l'espulsione di Kean, anche se andava punito anche l'avversario. Kean poteva evitare la gomitata ma può capitare. In Conference ti puoi permettere anche di giocare in 10 i primi turni. La Conference te la giochi dalle semifinali in poi. È una coppa per accontentare tutti anche se vincerle fa sempre piacere".

Cosa pensa dell'attacco costruito questa estate?

"Direi che l'attacco è ottimo perché è arrivato anche Piccoli anche se continuo a pensare quello che ho sempre pensato. Dzeko è un grandissimo acquisto che però non è da ultimi 10 minuti. Per il fisico che ha e per le sue caratteristiche, ci vogliono 15 minuti solo per scaldarlo. Se lo metti nel finale non riesce a incidere. Potrebbe anche giocare titolare a Cagliari se è una scelta di rotazione, se è una scelta tecnica invece giocherà il ritorno contro il Polissya".

Cosa manca a questa squadra?

"Se l'ultimo giorno di mercato arrivasse Kessié sarebbe perfetto per la Fiorentina perché manca un giocatore che fa anche l'incontrista, che recupera palloni. Si può giocare anche con due palleggiatori e senza incontrista però a quel punto dovresti avere sempre il pallino in mano e non si gioca sempre contro il Polissya. Contro squadre forti devi dare il pallino anche agli avversari e con due centrocampisti e basta fai fatica".

