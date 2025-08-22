La Fiorentina a caccia del vice Dodo: interesse concreto per Lamptey del Brighton
La Fiorentina lavora per la fascia destra in vista di una possibile cessione in prestito di Niccolò Fortini e, secondo Sportitalia, starebbe spingendo per acquistare Tariq Lamptey, classe 2000 di proprietà del Brighton.
Su di lui ci sarebbero almeno un altro paio di squadre, ma i viola hanno intenzione di rompere gli indugi e regalare a Pioli un vice Dodo affidabile e proveniente dal migliore campionato al mondo. Pur non essendo altissimo (è alto 1,63 ndr), spicca per le qualità tecniche e la grande velocità, che dunque lo fanno somigliare allo stesso terzino brasiliano della Fiorentina.
