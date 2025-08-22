Calciomercato Un nome a sorpresa per la fascia destra. L'intreccio tra Beltran e il River

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato viola.



Tariq Lamptey è il nome nuovo per la fascia destra della Fiorentina. Con la possibile partenza in prestito di Fortini, i viola cercano un'alternativa a Dodo e il giocatore ghanese che gioca nel Brighton potrebbe essere una buona soluzione viste le caratteristiche simili al brasiliano della Fiorentina.

C'è grande attesa per la risposta di Beltran al CSKA che però potrebbe essere negativa dopo il passaggio del turno in Libertadores da parte del River Plate. L'argentino ha mantenuto i contatti con Gallardo che potrebbe chiedere al club di fare un'offerta ai viola. La Fiorentina comunque chiede non meno di 10 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il rinnovo di Kean ora è davvero vicino. Dopo le parole di Ferrari ieri prima della vittoria contro il Polissya, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per il prolungamento dell'attaccante che andrebbe a guadagnare più di 4 milioni a stagione.

Si aspetterà gennaio invece per trattare il rinnovo di Rolando Mandragora, a meno che non dovesse arrivare un club pronto a investire 10 milioni di euro per il suo cartellino. Il Bologna è interessato e nel caso in cui dovesse muoversi con un'offerta concreta, la Fiorentina potrebbe girare i milioni guadagnati su Hans Nicolussi-Caviglia, anche lui obiettivo di mercato per la squadra di Italiano.

Domani Roberto Piccoli dovrebbe effettuare le visite mediche con la Fiorentina. Concluso l'affare tra i viola e il Cagliari per 25 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Intanto Alessandro Bianco rifiuta tutte le proposte dalla Serie B, compresa quella di Aquilani e del Catanzaro. La sua volontà sarebbe quella di andare al Sassuolo, interessato al giocatore che però non è attualmente in cima alle preferenze di Carnevali. Tutto fermo, al momento, sul fronte Ikoné e Barak dopo l'addio di Brekalo che ha rescisso per firmare col Real Oviedo.