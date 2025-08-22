Piccoli e il giallo sull'arrivo. Potrebbe aggregarsi ai viola direttamente in Sardegna

Roberto Piccoli sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Su questo non ci sono dubbi, cosa che invece non si può dire sulle tempistiche che porteranno l'affare a diventare ufficiale dopo visite mediche di rito e firma sul contratto. A concentrarsi sulla vicenda è La Nazione, ripartendo dalla curiosità che vede la Fiorentina pronta a sbarcare già oggi proprio a Cagliari, dove si trova attualmente il centravanti. Possibile che Piccoli raggiunga quindi i suoi nuovi compagni direttamente nel ritiro sardo scelto dai viola. Non ci sono più dubbi sul fatto che il classe 2001 diventi un calciatore della Fiorentina, ma lo strano incrocio col Cagliari ha reso incerta la logistica delle prossime ore.

Di certo Piccoli non giocherà il match con la maglia rossoblu, da capire se possa già essere a disposizione di Pioli, quantomeno per la panchina. Dipenderà essenzialmente dai tempi delle visite mediche - previste entro domani - e dalla firma sul contratto, che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi cinque anni con uno stipendio intorno ai 2 milioni a stagione, diventando per le cifre dell'operazione l'acquisto più caro della storia viola (25 milioni di euro più 2 di bonus, più 10% della futura rivendita destinato al Cagliari).