AIA, ecco l'arbitro di Fiorentina-Pisa: sarà Livio Marinelli a dirigere il match

AIA, ecco l'arbitro di Fiorentina-Pisa: sarà Livio Marinelli a dirigere il matchFirenzeViola.it
Oggi alle 13:15Primo Piano
di Redazione FV

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Genoa-Sudtirol e Fiorentina-Pisa. Il match del Ferarris è stato assegnato a Manganiello, mentre il derby toscano sarà di competenza di Marinelli. Il fischietto di Tivoli sarà coadiuvato da Bahri, Di Giacinto e Mazzoni, nel ruolo di quarto ufficiale. Al Var ci saranno Santoro e Meraviglia.

Questa la squadra arbitrale al completo: 

MARINELLI

BAHRI – DI GIACINTO

IV:      MAZZONI

VAR:     SANTORO  

AVAR:      MERAVIGLIA   