AIA, ecco l'arbitro di Fiorentina-Pisa: sarà Livio Marinelli a dirigere il match

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L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Genoa-Sudtirol e Fiorentina-Pisa. Il match del Ferarris è stato assegnato a Manganiello, mentre il derby toscano sarà di competenza di Marinelli. Il fischietto di Tivoli sarà coadiuvato da Bahri, Di Giacinto e Mazzoni, nel ruolo di quarto ufficiale. Al Var ci saranno Santoro e Meraviglia.



Questa la squadra arbitrale al completo:

MARINELLI

BAHRI – DI GIACINTO

IV: MAZZONI

VAR: SANTORO

AVAR: MERAVIGLIA