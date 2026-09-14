Riganò: "Perché non ero presente al Centenario. Preferisco Beto a Pellegrino"

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Intervistato oggi dal Corriere Fiorentino, l'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha spiegato i motivi della sua assenza dai festeggiamenti per il Centenario del club: "Avevo degli improrogabili impegni familiari a Lipari. Siamo sette fratelli, uno è tornato apposta dalla Germania, e non potevamo spostare la data per risolvere una nostra situazione".

Nessun problema quindi con la Fiorentina?

"Stiamo scherzando? Assolutamente no, i rapporti sono ottimi, tanto che non vedendomi presente nella lista, il giorno prima mi ha scritto personalmente il direttore generale Ferrari. Per me la maglia viola e la città sono qualcosa di unico e se Antognoni ha detto che per lui girare per Firenze è come se fosse sempre Natale, ecco, per me è come se fosse sempre Capodanno".

Poi un commento sugli attaccanti della Fiorentina.

"Preferisco Beto, perché, oltre ad essere come Pellegrino abile nel gioco aereo, mi dà più fiducia in contropiede, perla sua velocità. Intanto però facciamo arrivare più palloni possibile in area, meglio ancora se dalle fasce".