Bucchioni: "A Firenze i dirigenti si mangeranno le mani per Favasuli"

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Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale per TMW, analizza un aspetto legato al Napoli, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "Anche il Napoli ha faticato a battere il Bologna, l’ha vinta il cortomuso di Allegri e la sua intuizione nel proporre il giovane Favasuli a inizio ripresa. La sua energia ha cambiato la partita, la sua scossa è diventata adrenalina per tutti e il triste 4-4-1-1 del primo tempo ha preso una vita diversa. Si mangeranno le mani i dirigenti della Fiorentina che Favasuli hanno portato fino alla prima squadra e poi se ne sono liberati (al Catanzaro) con superficialità".

Poi sulla questione giovani: "Intanto s’è acceso il dibattito attorno a una domanda classica: chi è il giovane più forte del campionato? Per ora il derby è fra due diciannovenni dal grande futuro, l’argentino Mastantuono della Fiorentina e il portoghese Mora della Roma. Caratteristiche diverse, talento vivissimo. Mastantuono, più ala, ha segnato una tripletta al Venezia, a quell’età non c’era riuscito neppure Messi. Mora, più trequartista, di gol ne ha fatti uno solo in campionato, ha giocato anche in Champions: qualità e personalità".