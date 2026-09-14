Dodo-Fiorentina, adesso è rottura. Lui blocca le testate e i giornalisti

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La Nazione scrive che tra Dodo e la Fiorentina ormai è rottura totale. Il vaso si è rotto e rimettere i pezzi insieme stavolta sembra impossibile. L’esterno si aspettava da mesi una proposta di rinnovo, la giornata di sabato è stata quella della crepa definitiva. Dal Viola Park è arrivata la notizia di un Dodo che non sarebbe fuori dal progetto, ma che avrebbe dovuto recuperare condizione dopo un’estate in cui non si sarebbe allenato al meglio per le voci di mercato.

Le testate che hanno riportato la notizia, scrive il quotidiano, sono state bloccate su Instagram, profili dei giornalisti compresi, da Dodo ed ecco la replica: «Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti». Messaggio chiaro, a voler smentire il ritardo di condizione fisica. Vedremo come andrà a finire ma l'addio è imminente.