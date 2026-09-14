FirenzeViola Christensen e altri 10: chi scalda i motori in vista del Pisa

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Con ogni probabilità, toccherà ad Oliver Christensen difendere la porta della Fiorentina in Coppa Italia contro il Pisa. Il portiere danese scalda i motori in vista del ritorno in campo in una partita ufficiale, anche per dare riposo a De Gea in vista del Napoli. Ma nel turnover ragionato sul quale sta riflettendo Vanoli in queste ore, non toccherà solo a Christensen sostituire i titolari, ci sono anche altri giocatori che sperano in una maglia dal 1' così da mettere minuti nelle gambe e magari, chissà, convincere l'allenatore a dargli una chance anche sabato contro il Napoli.

Christensen e altri 10: le probabili scelte di formazione

Come detto, in porta dovrebbe andare l'ex Hertha Berlino, davanti a lui però i dubbi non sono pochi. Perché se a destra scalpita Joao Mario - con buona pace di Dodo e delle sue "buone condizioni fisiche" - a sinistra dovrebbe toccare ancora a Valdepenas con qualche perplessità vista l'importanza dell'incontro. L'esperimento di un centrale bloccato a sinistra non è dispiaciuto nonostante le difficoltà del secondo tempo a Venezia, occhio dunque ancora a Viery con Ranieri e uno tra Dragusin e Pongracic (avanti il secondo) in difesa. A centrocampo andranno valutate le condizioni di Oulai ma se sta bene, toccherà di nuovo a lui con Brescianini e Ndour a centrocampo. In avanti spazio a Mastantuono (avanti su Gnonto) mentre dall'altra parte toccherà a Pedro Goncalves. Al centro dell'attacco Beto è in vantaggio su Pellegrino.

Vanoli non vuole sottovalutare l'impegno

Il focus dell'allenatore e del suo staff è tutto sul non sottovalutare l'impegno di Coppa Italia. Un po' perché è pur sempre un derby, contro un Pisa autore di un ottimo inizio di stagione in Serie B anche se reduce da una sconfitta in casa 4-1, un po' perché nella stagione del Centenario sarebbe bello regalarsi il sogno di provare a vincere un trofeo. Certo, il cammino dopo il Pisa non è dei più semplici (agli ottavi c'è il Napoli...) ma finché si può, si proverà ad andare avanti. Anche per questo le scelte di formazione saranno ben ponderate con l'allenamento di rifinitura in programma oggi pomeriggio al Viola Park.