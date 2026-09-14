Dagli inviati Giuseppe Commisso e il Pegaso d'Oro: "Un onore che non dimenticherò mai"

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Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a margine del Pegaso d'Oro di cui è stato insignito il club viola nell'anno del suo centenario: "Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente Giani, che è una persona che ama Firenze e la Fiorentina. Una persona veramenter speciale e voglio trasferirgli tutto il mio affettom, che Dio la benedica.

Oggi sono qua davanti a voi con uno straordinario di senso di gratitudine e umiltà. A nome di mia madre e di tutta la famiglia e per tutta la Fiorentina voglio esprimere i miei più grandi ringraziamenti per aver assegnato alla Fiorentina il Pegaso d'Oro.

Noi capiamo cosa vuol dire ricevere questa onoreficenza che è la più importante della regione Toscana. E ricevere l'onore più grande di questa grandissima Regione, nell'anno del centenario è un qualcosa che io in particolare, non dimenticherò mai.

È difficile esprimere a parole ciò che questo significa per noi. Perché oggi la Toscana non rende onore solo a un club calcistico, ma anche a 100 anni di storie, di vittorie, di passione e di amore per i colori viola. Sono rimasto commosso dalle parole di Giani, lei ha dichiarato che la Fiorentina è Firenze e che Firenze è la Fiorentina e penso che non ci sia modo migliore per descrivere il rapporto che c'è tra questo club e la città".