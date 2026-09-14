Vanoli: "C'è una nuova pagina bianca da costruire. Sono entusiasta"

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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni del club gigliato del suo ritorno sulla panchina viola: "Sai quanto sono legato a questa città, a questa tifoseria e a questo ambiente. Ho vissuto un gioia importante da calciatore, sappiamo cosa abbiamo fatto lo scorso anno... Qualcosa di straordinario. Ora c'è una nuova pagina bianca da costruire e su questa siamo stati fortunati a partire con il piede giusto".

Lei è una persona innamorata della Fiorentina?

"Sì, come fai a non essere innamorato di Firenze. Quando sono stato chiamato la prima volta ero felice e adesso sono entusiasta, perché Firenze è una città che pretende tanto. Credo di essere un grande lavoratore che vuole arrivare a grandi obiettivi. Poi ci vuole una strada da seguire, che adesso stiamo seguendo. Ripeto, partiamo da una pagina bianca che dobbiamo fare diventare ricca".