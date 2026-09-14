RFV Calamai: "Col Pisa turnover ragionato: vorrei rivedere Mastantuono"

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Intervenuto come ogni mattina su Radio Firenzeviola per il "Caffè nero bollente", Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina: "Io non credo al turnover quasi totale in vista del Pisa ma un turnover ragionato, perché la Coppa Italia è un obiettivo importante. In più Vanoli sa che i derby hanno un sapore particolare. Ragionando in questo senso, vorrei vedere ancora in campo Mastantuono. Stiamo parlando di un ragazzo giovane e anche se si gioca sabato col Napoli, poi ci sarà la sosta. Vorrei Mastantuono in campo perché ha cambiato la storia della partita a Venezia, con la sua classe ma anche col suo temperamento. È un leader anche se giovanissimo. Del resto, chi lo è stato al Monumental a 17 anni lo può benissimo essere in una Fiorentina ricostruita".

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