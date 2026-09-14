RFV Colantuono: "L'errore è stato mandare via Vanoli. Fagioli? È statisticamente provato..."

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Queste le parole del tecnico Stefano Colantuono a Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra", iniziando da una sua valutazione sul ritorno di Vanoli: "Situazione un po' particolare. Secondo me sia Grosso che Vanoli sono due ottimi tecnici, poi purtroppo nelle annate si creano delle problematiche dalle quali si esce con l'esonero. I giocatori non si possono mandare via, quindi si può cambiare solo tecnico. L'errore non è stato chiamare Grosso, che può perfettamente guidare la Fiorentina, ma dopo la salvezza dell'anno scorso dovevi ripartire da Vanoli. Poi non so se c'erano motivazioni economiche, ma andava confermato. Le problematiche in campo mi sembrano le stesse dello scorso anno, stavolta si è deciso di interrompere il percorso prima perché c'è da rimettere in carreggiata il campionato. La Fiorentina può far meglio della posizione che sta occupando adesso".

Con tanti cambi è inevitabile chiedere un po' di tempo?

"La Fiorentina è una squadra formata da buoni giocatori. Ma qual è l'obiettivo? Per dare dei giudizi bisogna capire quello. Se era competere per una competizione europea, al momento è un po' presto per dare un giudizio definitivo ma sei partito male. Se invece era un campionato normale, allora ci sta. Però a Firenze hai visto sempre cose importanti e posso capire che arrivi qualche mugugno. Perl ripeto, l'importante è capire che obiettivo ha la Fiorentina".

Com'è possibile che Fagioli abbia avuto una crescita così da una partita all'altra?

"Io non credo all'ipotesi che giocasse contro l'allenatore. Ad inizio stagione i calciatori sono sempre un po' indietro di condizione ma è statisticamente provato: la prima partita con un nuovo tecnico dai sempre di più. Perché ora sono tutti obbligati a dare qualcosa in più".

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