RFV Piovanelli: "Com'è possibile che la società non abbia tenuto Piccoli?"

L’ex attaccante della Juventus, Lamberto Piovanelli, ha parlato della Fiorentina a Radio FirenzeViola nel corso del “Viola weekend”: “In certe partite ho visto una Fiorentina disastrosa, in altre una Fiorentina discreta. Mi dispiace che non si possa tenere una continuità di risultati. Farebbe bene all’ambiente ma soprattutto ai giocatori, che sono giovani. Qualche vittoria strappata per fortuna fa bene”.

Un suo ricordo di Fiorentina-Juventus?

“Me ne ricordo diverse, quando mio babbo mi portava in Maratona c’era tantissima gente in piedi perché non c’era mai la possibilità di sedersi in nessun posto. Ricordo bene l’1-0 con gol di Batistuta, lo teneva Tudor. Era il ’98”.

Quanto margine di crescita ha Pellegrino?

“Penso che possa migliorare tanto. È un attaccante che cerca di fare reparto, là davanti lotta contro una linea difensiva completa. Cerca di fare riferimento, non è facile. Io continuo a domandarmi perché non è rimasto Piccoli. Non so se ha fatto qualcosa di cui non sappiamo niente… Ma mandarlo via dopo essere stato il giocatore più pagato, torna un po’ strano. Tanto più a vedere le punte che abbiamo preso. Mica sono arrivati Thuram e Lautaro…”.

Che piega ha preso la stagione viola?

“Ci sarà da soffrire tutto l’anno. Spero non come l’anno scorso. Penso possa essere importante riuscire a fare qualche risultato positivo, anche fortunoso. Potrebbe sbloccare qualche situazione delicata. Anche perché come sbagliamo una partita ci ritroviamo impelagati in fondo alla classifica”.

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