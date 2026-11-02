FirenzeViola Gonçalves mezzala di inserimento? L'ultima tentazione di Vanoli

Gonçalves al momento non ha trovato molto spazio ma per Vanoli la duttilità è un valore: l'ultima tentazione è utilizzarlo da mezzala

Il giocatore d'attacco della Fiornetina Pedro Gonçalves è il giocatore d'esperienza, con assist e gol nel curriculum, che tutti i tifosi invocano in campo. Paolo Vanoli per il momento, in attesa che il portoghese entri in forma al 100% dopo un'estate a guardare i compagni dello Sporting Lisbona senza mai scendere in campo, centellina il suo minutaggio. Da titolare con il Como, in cui è partito forte per poi finire la benzina abbastanza presto, con l'Atalanta è sceso in campo solo per tre minuti. Questione di forma, certo, ma anche tattica.

Gonçalves ibrido

Ieri ai microfoni di radio FirenzeViola ne ha parlato anche il tecnico Cristiano Bacci, che allenando in Portogallo ha avuto modo di conoscerlo, ha puntato sull'equivoco tattico: "Credo che il giocatore stia pagando una questione tattica. Gonçalves non è un esterno e non è un 10, è un ibrido. Nello Sporting giocava spesso in un 3-4-3, lì era il giocatore che da sinistra convergeva dentro. Capisco quindi la difficoltà a impiegarlo, però è un giocatore forte, tecnico, molto bravo in area di rigore e anche negli assist: per questo va aspettato".

La tentazione di Vanoli

Ma c'è un'idea alternativa che sta nascendo nella testa di Vanoli, che la scorsa stagione ha avuto almeno un paio di buone intuizione, su Parisi e Fagioli, per mettere in campo un giocatore così importante senza ricorrere al cambio di modulo o sacrificare chi nella sua testa è un titolare, ossia usarlo da mezzala: "È un giocatore molto duttile, ha fatto tanti ruoli. Io penso che possa fare anche la mezzala. Sono certo che ci potrà dare una grande mano". Soprattutto ora che Atta deve ancora recuperare (c'è ottimismo ma non potrà certo partire subito a mille), chissà che non lo metta in quella posizione da mezzala sinistra con il compito di inserirsi anche accentrandosi dietro la punta volendo. Un'idea certo, ma concreta.