Dalla Spagna: c'è anche l'Altetico Madrid sul portiere Santiago Beltran

La Fiorentina continua a guardarsi intorno in vista di un possibile cambio tra i pali nei prossimi anni, con il futuro di David De Gea che resta un tema da monitorare. Tra i profili finiti sotto osservazione dalla società viola figura anche Santiago Beltrán, estremo difensore argentino classe 2004 di proprietà del River Plate.

Sul portiere, però, non ci sarebbe soltanto l'interesse del club gigliato. Secondo quanto riportato da Diario AS, anche l'Atlético Madrid avrebbe inserito Beltrán tra i possibili candidati per raccogliere l'eredità di Jan Oblak. Il portiere sloveno, 33 anni, veste la maglia dei Colchoneros da dodici stagioni e ha un contratto in scadenza nel 2028: elementi che spingono il club spagnolo a guardare già alle possibili soluzioni per il futuro. Nel frattempo, il River Plate si sta muovendo per blindare il proprio talento. La società argentina avrebbe infatti avviato i contatti con gli agenti di Beltrán per discutere il prolungamento dell'accordo fino al 2029. Sul tavolo anche una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro, pensata per proteggere il club dall'interesse delle pretendenti.