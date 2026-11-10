RFV Nicoletti: "Si complica il riscatto di Robin Gosens dallo Schalke 04"

Il consulente e operatore di mercato Costantino Nicoletti, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento", ha svelato un retroscena sul futuro di Robin Gosens. Il giocatore di proprietà della Fiorentina è ora in prestito allo Schalke04 in prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato alle presenze, ma ha subito un infortunio al ginocchio che, in attesa di notizie ufficiali dal club tedresco, potrebbe tenerlo fuori a lungo:

"Il suo riscatto - svela Nicoletti - è legato ad un determinato numero di presenze, neanche tanto alto da raggiungere per la verità, si parla di 15-16 ovviamente da 45'. Visto che fin qui il giocatore ne ha fatte solo 6 ed ha subito un brutto infortunio al ginocchio, di cui va ancora stabilita l'entità precisa, potrebbe non raggiungere la condizione per il riscatto obbligatorio. Se dovessero essere confermate le previsioni poco ottimistiche, a fine stagione potrebbe dunque tornare alla Fiorentina o comunque a quel punto tutto dipenderebbe dalla volontà dello Schalke di spendere quei 2 milioni e mezzo per lui".

Poi sull'allenatore aggiunge: "Posso anche rivelare che negli scorsi mesi la Fiorentina ha contattato sia Iraola che Conte per provare ad affidare a uno di loro la squadra ma poi non se n'è fatto niente. La scelta è ricaduta su Grosso e come è finita è ancora una ferita aperta per Paratici, fidatevi".