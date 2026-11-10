Nico Paz potrebbe spingere Mastantuono verso la conferma in viola: ecco perché

Nico Paz potrebbe spingere Mastantuono verso la conferma in viola: ecco perchéFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:15News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Fichajes il Real Madrid potrebbe considerare l'ipotesi di non far rientrare immediatamente Franco Mastantuono nell'estate del 2027 nel caso in cui dovesse investire 80 milioni per acquistare Nico Paz dal Como. L'argentino in prestito alla Fiorentina, con la presenza dell'attaccante di Fabregas in Blancos, avrebbe poco spazio per mettersi in mostra e dunque il Real potrebbe considerare il prolungamento del prestito con i viola o un nuovo prestito altrove. 