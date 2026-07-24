Calciomercato Joao Mario molto vicino alla Fiorentina. L'ok definitivo legato all'uscita di Fortini

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La Fiorentina accelera per Joao Mario della Juventus, accordo vicino per il prestito con diritto di riscatto. Prima però dovrà partire Fortini

La Fiorentina si avvicina a Joao Mario, con i contatti con la Juventus che si sono intensificati nelle ultime ore dopo l'apertura da parte dei bianconeri a lasciar partire il portoghese in prestito con diritto di riscatto. Paratici ha scelto l'ex Porto come rinforzo per la fascia.

Accordo totale con Joao Mario

Difficile che la trattativa si sblocchi definitivamente già nella giornata di oggi, prima la Fiorentina dovrà probabilmente trovare un'uscita nel ruolo, con Fortini indiziato numero uno. Ma l'affare è ben intavolato e virtualmente l'operazione è praticamente chiusa. Con il giocatore il gradimanto il successivo accordo sono totali, quindi adesso resta da limare solo gli ultimi dettagli con la Juventus e poi si potranno fissare le visite mediche di rito.

Fortini in uscita

Il capitolo Fortini resta leggermente più complicato però, visto che la Fiorentina continua a chiedere più di 10 milioni per lui nonostante la scadenza nel 2027. Il Torino è la squadra maggiormente interessata, anche se sullo sfondo resiste il timido interesse del Napoli. La soluzione per lasciarlo partire in tempi brevi potrebbe vedere i viola abbassare le pretese sulla parte fissa, per ottenere in cambio un'alta percentuale sulla futura rivendita.

Un terzino in cerca di rilancio

In ogni caso Joao Mario è ormai destinato, a meno di clamorosi colpi di scena, a vestire la maglia della Fiorentina in vista della prossima stagione. Esterno classe 2000, con una buona esperienza anche internazionale e una grande voglia di rilanciare una carriera che non ha confermato le premesse portoghesi proprio dopo il passaggio alla Juve. Grosso è pronto per accoglierlo per dargli questa possibilità, poi sarà il giocatore a doversi mettere in mostra lasciandosi alle spalle le stagioni poco brillanti vissute in Italia.