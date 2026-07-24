Cristian Volpato nei guai: positivo alla cocaina dopo un controllo in Australia

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L'esterno del Sassuolo, fermato dalla polizia di Sydney, rischia una squalifica

Arrivano aggiornamenti clamorosi su Cristian Volpato. L'esterno offensivo del Sassuolo, accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane come possibile rinforzo per le corsie del 4-3-3 di Fabio Grosso, è finito al centro di una vicenda che potrebbe avere importanti ripercussioni sia sul suo percorso professionale sia sul mercato.

Il fatto

Secondo quanto riferito dall'emittente australiana ABC News, il classe 2003 sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo un controllo effettuato dalla polizia di Sydney. Stando alla ricostruzione dei fatti, il giocatore sarebbe stato fermato intorno all'una di notte mentre percorreva l'Anzac Bridge a una velocità di 109 chilometri orari in un tratto dove il limite era fissato a 60. Sottoposto a un test salivare sul posto, Volpato avrebbe evidenziato la presenza della sostanza stupefacente.

Cosa accade

Oltre alla sanzione per eccesso di velocità, il calciatore ha ricevuto una sospensione della patente di sei mesi nello Stato del New South Wales. Le autorità hanno inoltre disposto ulteriori accertamenti attraverso un secondo campione di liquido orale, con le indagini che risultano tuttora aperte in attesa degli esiti definitivi delle analisi. Sul fronte sportivo, la vicenda potrebbe avere conseguenze rilevanti. Le normative di Sport Integrity Australia e della federazione australiana prevedono infatti squalifiche che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a quattro anni. Esistono tuttavia circostanze attenuanti che potrebbero ridurre sensibilmente la pena qualora venisse accertato che l'assunzione della sostanza sia avvenuta al di fuori dell'attività agonistica e senza alcun intento di alterare le prestazioni sportive.

Una situazione che inevitabilmente merita attenzione anche da parte della Fiorentina. Volpato era infatti uno dei profili monitorati dal club viola per rinforzare gli esterni offensivi, ma in attesa delle controanalisi e di eventuali provvedimenti disciplinari ogni valutazione sul suo futuro appare destinata a rimanere in sospeso.