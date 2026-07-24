Dagli inviati Fiorentina, parte la missione inglese: Grosso vuole alzare l'asticella (col mercato sullo sfondo)

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Dopo il successo sul Gubbio i viola volano a Londra per due test più probanti contro QPR e Watford. Il tecnico vuole verificare la crescita del gruppo

Da oggi si fa sul serio. Archiviato il ritiro al Viola Park con la vittoria contro il Gubbio, la Fiorentina è pronta a volare in Inghilterra per una settimana che dirà molto sullo stato di avanzamento del lavoro di Fabio Grosso. Dopo l'allenamento di questa mattina la squadra partirà per Londra (l'arrivo in Inghilterra è previsto per le 17), dove domani pomeriggio affronterà il Queen's Park Rangers, formazione di Championship già più avanti nella preparazione rispetto ai viola (il campionato cadetto inglese inizierà il 9 agosto). Un banco di prova decisamente più attendibile rispetto alle prime uscite estive, utile per capire a che punto è la crescita del gruppo e quanto stiano prendendo forma i principi di gioco richiesti dal nuovo allenatore.

Grosso osserva: esami per squadra e singoli

Le due amichevoli inglesi, quella con il QPR e quella del 29 luglio contro il Watford dell'ex viola Edoardo Bove e di Alessio Dionisi, rappresenteranno soprattutto un test per Fabio Grosso. L'allenatore vuole valutare la condizione atletica della squadra, i progressi collettivi ma anche la risposta dei singoli dopo le prime settimane di lavoro. Le indicazioni emerse contro il Gubbio avranno bisogno di conferme contro avversari di livello superiore (ma in ogni caso, almeno sulla carta, inferiori alla Fiorentina) e con una preparazione già avanzata. Anche per questo non sono escluse novità nella lista dei convocati, con qualche giovane pronto a ritagliarsi spazio e a convincere il tecnico in vista dell'inizio della stagione.

Mercato in attesa: Paratici lavora alle cessioni

Se la squadra sarà concentrata esclusivamente sul campo, il mercato continuerà a muoversi lontano dall'Inghilterra. Fabio Paratici, infatti, non è atteso nel ritiro inglese e seguirà i lavori da distanza, sfruttando questi giorni per cercare di sbloccare soprattutto il capitolo delle uscite. Tra le priorità del direttore sportivo ci sono le cessioni degli esuberi, con Matias Moreno e Nicolas Valentini in cima alla lista dei giocatori destinati a lasciare Firenze. Solo dopo aver alleggerito la rosa il club potrà concentrarsi sugli ultimi innesti. La convinzione della dirigenza è che la fase più calda del mercato debba ancora arrivare: il vero rush finale, salvo sorprese, è atteso dalla metà di agosto in poi, quando occasioni e incastri potrebbero ridisegnare definitivamente la Fiorentina.