Dall'Argentina: Fiorentina in pole per Mastantuono grazie alla formula dell'operazione

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Dall'Argentina confermano l'interessamento da parte della Fiorentina per Mastantuono: i viola sarebbero in pole grazie alla formula dell'operazione

Franco Mastantuono resta uno degli obiettivi della Fiorentina per completare la rosa di attaccanti da mettere a disposizione di Fabio Grosso in vista della prossima stagione. Il Real Madrid ha deciso di lasciarlo partire per permettergli di giocare con continuità e questa possibilità ha attirato diversi club, compresa la società guidata da Fabio Paratici.

La concorrenza per Mastantuono è tanta

Secondo quanto riportato da TycSport in Argentina, la Fiorentina sarebbe il club più accreditato per ottenere il cartellino di Mastantuono, anche perché avrebbe già accettato di rilevarlo con la formula del prestito secco e con un totale di minuti garantiti. Anche il River Plate sogna di riportarlo in patria, mentre in Spagna è vivo l'interesse del Villarreal oltre a quello in Premier League da parte del Fulham. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del fantasista, con la Fiorentina che potrebbe trattare direttamente col Real Madrid a margine dell'amichevole austriaca prevista per il prossimo 1° agosto.