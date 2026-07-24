FirenzeViola Franchi, nessun project financing ancora depositato: la Fiorentina prepara il documento decisivo

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La Fiorentina non ha ancora depositato i documenti per il project financing per il Franchi: la situazione e i rapporti col Comune dopo la nota di oggi

Nessun project financing è stato ancora formalmente presentato dalla Fiorentina al Comune di Firenze. È questa, secondo quanto raccolto da fonti vicine alla Fiorentina da FirenzeViola.it, la reale situazione sull’iter relativo al completamento della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, dopo la nota diffusa oggi da Palazzo Vecchio sui passi avanti del confronto con il club. Il percorso tra amministrazione e società prosegue, ma il documento decisivo previsto dalla normativa non è stato ancora depositato.

I documenti già consegnati

Ad oggi la Fiorentina ha trasmesso soltanto due atti. Il primo è la manifestazione d’interesse presentata nei mesi scorsi, ad aprile, con cui il club ha espresso la volontà di partecipare al percorso. Il secondo consiste in un documento contenente le risposte alle richieste di approfondimento formulate dal Comune, un passaggio tecnico necessario per adempiere alle prescrizioni ricevute e consentire all’iter di proseguire.

Il lavoro del club continua

Nel frattempo, il lavoro della Fiorentina prosegue senza sosta. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, i tecnici del club sono impegnati nella predisposizione del documento previsto dall’ultima delibera comunale, quello che dovrà essere presentato in occasione della prossima Conferenza dei Servizi e che rappresenterà il vero passaggio chiave verso l’eventuale proposta di partenariato pubblico-privato. Solo con il deposito di quell’elaborato potrà prendere forma, dal punto di vista amministrativo, il percorso verso il project financing per il secondo lotto dei lavori del Franchi.