Calciomercato Balbo e un sogno viola durato poco più di 300 minuti. I dettagli della cessione allo Sturm Graz

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Luis Balbo dice addio alla Fiorentina dopo aver giocato poco più di 300 minuti. La Fiorentina mantiene una percentuale sulla futura rivendita

Luis Balbo lascia la Fiorentina dopo aver giocato poco più di 300 minuti tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Una promozione arrivata in corso d'opera a causa delle condizioni di Gosens e Parisi, che sembrava potesse essere l'inizio di una avventura duratura in maglia viola ma che in realtà è durata il tempo di una primavera.

Grosso non ha confermato Balbo

Il nazionale venezuelano classe 2006, che aveva iniziato la stagione in Primavera, era già stato chiamato a gennaio tra i grandi per giocare titolare contro il Como, poi 6 presenze in Serie A (tra l'altro senza sconfitte) e tre apparizioni in Conference anche se mai da titolare. Vanoli lo aveva promosso per necessità ma anche perché evidentemente vedeva in lui caratteristiche del giocatore pronto al grande salto, sensazioni che non sono state confermate da Grosso, con la Fiorentina che ora è pronta a salutarlo dopo appena due settimane di preparazione.

I dettagli della cessione allo Sturm Graz

Luis Balbo infatti non è partito insieme ai compagni per l'Inghilterra perché è ormai prossimo a fare le valigie e a trasferirsi in Austria dove lo aspetta lo Sturm Graz. Una cessione a titolo definitivo che stona un po' con la scommessa della passata stagione, ma che ha visto Paratici muoversi con decisione verso un addio e non verso un arrivederci. L'accordo prevede l'incasso di 1,5 milioni subito con il mantenimento del 50% sulla futura rivendita, un modo per scommettere sul futuro dei ragazzi che potrebbero un giorno portare altri milioni nelle casse del club.

Via libera all'arrivo di Joao Mario

Nella tournée inglese dunque la Fiorentina farà a meno di un terzino mancino di ruolo, adattando probabilmente ancora una volta Brescianini e potenzialmente riportando Fortini da destra a sinistra dove ha già giocato in passato. La cessione di Balbo potrebbe dare il via anche alla chiusura per l'acquisto di Joao Mario, giocatore che la Fiorentina tratta da tempo con la Juventus e che ora è pronto per lasciare i bianconeri con la formula del prestito con diritto di riscatto per approdare alla corte di Grosso.