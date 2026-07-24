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Balbo non convocato per l'Inghilterra per motivi di mercato: è vicino allo Sturm Graz

Balbo non convocato per l'Inghilterra per motivi di mercato: è vicino allo Sturm GrazFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:46Primo Piano
di Pietro Lazzerini
fonte Niccolò Ceccarini
Luis Balbo salta l'Inghilterra e si prepara per lasciare la Fiorentina: è vicino al passaggio allo Sturm Graz a titolo definitivo

Luis Balbo, terzino venezuelano di proprietà della Fiorentina, non partirà insieme ai compagni per la tournée inglese e i motivi sono strettamente legati al calciomercato. Il giocatore classe 2006 infatti sarebbe in procinto di lasciare Firenze per raggiungere l'Austria dove dovrebbe firmare a titolo definitivo con lo Sturm Graz. Una cessione inattesa ma che potrebbe fare spazio, almeno numericamente, al potenziale arrivo di Joao Mario, con Fortini che dunque potrebbe venire schierato sulla sinistra come accaduto anche nella sua esperienza alla Juve Stabia