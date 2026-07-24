CSC Flash: si può chiudere per Joao Mario. In attacco è corsa a due per il dopo Kean
Appuntamento con il Chi si compra? in versione Flash di oggi, dedicato in primis ai terzini in entrata e in uscita ma anche ai movimenti in attacco.
Joao Mario si avvicina alla Fiorentina
Joao Mario sempre più caldo per la Fiorentina. Intensificati i contatti con la Juventus per il prestito con diritto di riscatto che potrebbe essere fissato intorno ai 15 milioni di euro.
Sondaggio del Sassuolo per Fortini
Potenzialmente in uscita Fortini con il Torino che lo segue con insistenza da diverse settimane ma anche col Sassuolo che avrebbe effettuato dei sondaggi per l'esterno classe 2006.
Kean resta in uscita
Tiene banco la possibile cessione di Moise Kean, con gli agenti che lavorano alla possibile uscita per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro, magari anche comprensiva di bonus. Il Como resta tra le principali pretendenti per la punta della Nazionale. Per l'eventuale sostituzione occhio a Dovbyk e Pellegrino.
I nomi per gli esterni offensivi
Cancellieri resta d'attualità per l'attacco. Ci sono anche Koleosho che ha già dato l'ok al trasferimento ma con l'accordo col Burnley che tarda ad arrivare e anche Lang in uscita dal Napoli dopo il prestito in Turchia.
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