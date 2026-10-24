Pasinato gioca Inter-Fiorentina: "I nerazzurri non mi convincono, non è una partita scontata"

Giancarlo Pasinato, ex Inter, è intervenuto su Radio FirenzeViola proiettandosi così sul momento della Fiorentina e verso l'imminente scontro diretto con i nerazzurri, gara in programma domani alle ore 12.30 a San Siro: "Sono rimasto un po' sorpreso dall'andamento recente dell'Inter. Io ero convinto che quest'anno avessero messo a posto la difesa. Invece si nota l'assenza di Acerbi e De Vrji, anche perché Akanji non sta facendo benissimo e Stones è infortunato.

Sulla Fiorentina dico che non è detto che chi spende di più faccia meglio e i viola ne sono l'esempio. Non so poi che problemi ci sono stati nello spogliatoio, ma a livello di rosa non mi sembra una squadra debole. Io credo che alla fine sarà una squadra che non avrà nessun problema di classifica e che domani l'Inter debba stare parecchio attenta. Poi certo, l'Inter ha una qualità assoluta incredibile e ha giocatori che possono risolvere le gare da soli. Stasera poi c'è una sfida non da poco, Napoli-Roma, da lì si può capire se i giallorossi saranno un'antagonista per i nerazzurri per quanto riguarda la lotta per lo Scudetto".

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