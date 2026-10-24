Super-Croci al Viola Park: la Fiorentina Primavera batte il Milan per 4-2
Arriva finalmente la prima gioia casalinga per la Fiorentina Primavera, che tra le mura amiche del Viola Park supera con un pirotecnico 4-2 i pari età del Milan al termine di un match ricco di emozioni e colpi di scena.
Protagonista assoluto della giornata il solito Federico Croci (classe 2010), autore di una straordinaria tripletta che ha messo in ginocchio i rossoneri (sono sette in totale in sette gare di campionato). Un pomeriggio da incorniciare per l'attaccante viola, macchiato solo in parte dall'espulsione incassata appena sessanta secondi dopo aver siglato il punto del 3-1 - rosso a dir poco evitabile, visto che deriva da due gialli in rapida sequenza, il primo dovuto al fatto di essersi levato la maglia dopo la tripletta, il secondo per un fallo fatto poco dopo - .
Nonostante l'inferiorità numerica e il ritorno d'orgoglio del Milan — a segno prima con Ibrahimovic e poi in pieno recupero con Zaramella — la squadra di mister Andreazzoli ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere i conti: al 95' ci ha pensato infatti Beldenti a sigillare il definitivo 4-2. Tre punti d'oro per la classifica e per il morale dei ragazzi di Andreazzoli, che confermano netti segnali di crescita in vista della prossima insidiosa trasferta sul campo del Cesena.
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