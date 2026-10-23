RFV M. Orlando: "Nessun errore di reparto: ecco perché la Viola prende gol"

Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare del possibile impiego di Dodo domenica a San Siro: “Dodo voleva andare via, però se un giocatore rimane è giusto recuperarlo. In questo momento in cui gli esterni di difesa faticano, uno con gli inserimenti e gli strappi di Dodo può tornare utile. Credo che anche lui abbia bisogno di giocare, e in questo momento con tutte le difficoltà che ci sono lo metterei in campo. Non è facile contro l’Inter, ma attacca la profondità, è spensierato…”.

Poi nella fascia sinistra ci sono poche soluzioni.

“Io questa cosa di Joao Mario poco utilizzato non la capisco fino in fondo. Jimenez ha dimostrato di essere, forse, quello più in condizione, ma non è che la fase difensiva la sappia fare granché bene pure lui. Devo dire che analizzavo i gol dopo il Como: la difesa era anche piazzata bene al gol di Nico Paz, quindi si tratta di un errore individuale. Pongracic era a tre metri. Ma la difesa era schierata bene, non ho visto un errore di reparto. La Fiorentina prende gol più per errori. Non è attenta alla marcatura, spero che ci abbiano lavorato”.

Che Inter sfiderà la Fiorentina?

“L’Inter l’altra sera l’ho vista in difficoltà, ma domenica sarà tutta un’altra partita rispetto a quella con lo Shakhtar. Quest’ultima era importante per la classifica e quindi non erano in grande condizione. Secondo me domenica sarà un’altra Inter: spero di no, ma ho paura di sì”.

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