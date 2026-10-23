RFV E. Paolillo: "Attraverso RFV invito ufficialmente Paratici a Piacenza"

Questo il pensiero sull'Inter dell'ex dirigente nerazzurro, Ernesto Paolillo, intervenuto a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola: “Devo dire che abbiamo avuto tanti cambiamenti nell’Inter di quest’anno e dobbiamo registrare alcuni comparti. La difesa ha preso qualche gol di troppo. L’importante è che si riescano sempre a ribaltare i risultati, come accaduto in Champions, pur giocando in dieci. Spero che in futuro si possa vincere con meno patemi d’animo”.

Come giudica Marotta nel ruolo di presidente?

“Marotta è in assoluto il numero uno come esperto di calcio, come uomo che opera nel mondo del calcio, sui mercati e anche nella guida della società. Sono felicissimo che sia all’Inter. Lo stimo talmente tanto che lo vorrei all’Inter sempre. Mi auguro che un domani possa avere un posto addirittura al vertice del calcio italiano. Marotta meriterebbe di essere a capo della Federazione: innoverebbe il calcio italiano.

E il percorso di Paratici?

“Ha una grande stima da parte mia. È anche lui un uomo del mondo del calcio, capace, bravo. Quest’anno paga lo scotto di star rifondando la Fiorentina, cosa che inizialmente non sta dando le soddisfazioni che meriterebbe”.

Come ha visto il ritorno di Vanoli?

“È stato l’arrivo della continuità organizzativa della squadra. Prima era una fase molto sperimentale e devo dire che ha corretto il tiro. Riconosco che bisogna dargli tempo. Non ha fatto lui questa squadra: ora deve prendere questi giocatori e portarli al tipo di gioco che vuole lui”.

Paratici è un grande tifoso del Piacenza, del cui consiglio di amministrazione, lei, fa parte. Lo ha mai trovato allo stadio?

“No, perché giochiamo di domenica e quindi ci sovrapponiamo coi suoi impegni. Gli ho già mandato un messaggio tramite amici di Piacenza, ma lo invito ufficialmente attraverso voi: la prima volta che gli sarà possibile venire, lo stadio lo festeggerà alla grande”.

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