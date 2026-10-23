RFV M. Serena: "Secondo me Dodo e Jimenez devono giocare assieme"

Così l'ex terzino di Fiorentina e Inter, Michele Serena, intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare di Dodo: “Non so perché non abbia giocato o l’abbia fatto troppo poco. Spero che scenda in campo. È un po’ che dico che Jimenez può giocare a sinistra, cosa che ha già fatto al Milan, con Dodo a destra. Sarebbe ideale. C’è chi dice che così ci sarebbe meno copertura”.

Invece no?

“Io sono un amante dei terzini che spingono e vanno fino in fondo al campo per crossare. Se fosse questa la coppia di terzini per domenica mi piacerebbe assai”.

Dall’altra parte ci saranno Diouf e Carlo Augusto.

“Quest’ultimo ha già fatto quattro gol in stagione… Per me l’Inter è ancora la squadra più forte del campionato. Ha praticamente due squadre. A parte l’inizio non piacevole, la Fiorentina adesso è attesa da delle partite molto difficili. La classifica fa schifo, ora bisogna cercare di fare punti da qualsiasi parte”.

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