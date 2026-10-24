Orlando sui terzini della Fiorentina: "Joao Mario mai utilizzato non lo capisco"

“Io questa cosa di Joao Mario poco utilizzato non la capisco fino in fondo". Così ha parlato ieri a Radio Firenzeviola Massimo Orlando a proposito di che scelte prendere sugli esterni: "Jimenez ha dimostrato di essere, forse, quello più in condizione, ma non è che la fase difensiva la sappia fare granché bene pure lui. Devo dire che analizzavo i gol dopo il Como: la difesa era anche piazzata bene al gol di Nico Paz, quindi si tratta di un errore individuale. Pongracic era a tre metri.

Ma la difesa era schierata bene, non ho visto un errore di reparto. La Fiorentina prende gol più per errori. Non è attenta alla marcatura, spero che ci abbiano lavorato”.