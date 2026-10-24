Il Franchi potrà avere un nome 'commerciale'. Ma servirà il via libera del Comune

Il Franchi potrà avere un nome 'commerciale'. Ma servirà il via libera del Comune
Ieri alle 14:30News
di Redazione FV

Al termine dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Franchi, il nome dell'impianto potrebbe cambiare con l'inserimento di uno sponsor per aumentare i ricavi della Fiorentina ma anche del Comune. Uno dei paletti richiesti da Palazzo Vecchio per arrivare all'intesa riguarda infatti anche gli extra profitti che coinvolgono il 'naming' commerciale del Franchi.

Per cambiarlo in ogni caso al club di Commisso occorrerà anche il via libera del Comune di Firenze, che potrà decidere se il nuovo nome risponderà a determinati requisiti oppure se non potrà essere utilizzato per rinominare l'impianto di Viale Manfredo Fanti. A riportarlo è La Nazione. 