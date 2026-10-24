FirenzeViola Andreazzoli festeggia il successo della Primavera: "Sono ottimista, ora testa alla Youth League"

La Fiorentina Primavera vince e convince e dopo il roboante 4-2 al Milan il tecnico Aurelio Andreazzoli esprime tutto il suo entusiasmo per la prova dei suoi (su tutti di Federico Croci, autore di una tripletta, prima di essere espulso per due 'sciocchi' gialli). Ai microfoni della stampa al termine del match del Viola Park, l'allenatore gigliato ha analizzato con lucidità e orgoglio la grande prestazione offerta dalla sua squadra: "È stata una bellissima partita, combattuta contro una formazione forte che esprime un ottimo calcio e possiede grandi individualità nell'uno contro uno. In frangenti così intensi bisogna mantenere i nervi saldi e restare tranquilli, perché basta un attimo per perdere l'equilibrio tattico. I ragazzi sono stati encomiabili nel seguire le indicazioni e interpretare al meglio le richieste."

Il tecnico si è soffermato sulla continuità ritrovata e sui progressi evidenziati nelle ultime settimane, ribadendo la fiducia che non è mai venuta meno neanche nei momenti iniziali più complessi: "Sono sempre stato ottimista perché nel corso della settimana abbiamo sempre potuto verificare l'applicazione e l'atteggiamento dei ragazzi. Ora stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano. Anche nelle gare precedenti, vinte o perse, ce la siamo sempre giocata alla pari senza mai subire passivamente gli avversari."

Conclusa la parentesi di campionato, il pensiero corre subito agli impegni europei e internazionali, considerati un palcoscenico fondamentale per la crescita del club e della squadra: "Adesso ci rimettiamo subito in piedi e voltiamo pagina, studiando con attenzione i prossimi avversari. La Youth League rappresenta un'occasione straordinaria e unica per la nostra società, e ci teniamo moltissimo. C'è solo rammarico per quei regolamenti che penalizzano i ragazzi escludendoli da momenti di festa collettiva come questo, ma guardiamo avanti con fiducia e continueremo a fare le nostre valutazioni."

Ricordiamo che quest’anno la squadra, guidata da Aurelio Andreazzoli, farà il proprio ingresso nella competizione al Round 2, dove affronterà i bulgari del PFC Septemvri Sofia. La gara d’andata è in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio “Curva Fiesole” del Rocco B. Commisso Viola Park, con calcio d’inizio alle ore 14:30.La gara di ritorno si disputerà mercoledì 4 novembre in Bulgaria, al “Dragalevtsi Stadion”, con calcio d’inizio alle ore 12:30.