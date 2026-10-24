FirenzeViola Inter-Fiorentina, dati a confronto: viola spreconi e fragili dietro. Nerazzurri dominanti offensivamente

L’Inter domina le statistiche offensive mentre la Fiorentina fatica a concretizzare e concede troppo in difesa: il confronto alla vigilia della sfida di San Siro.

Domenica alle 12:30 si affronteranno a San Siro due squadre, l’Inter di Chivu e la Fiorentina di Vanoli, agli antipodi in classifica, con i nerazzurri primi a pari punti con la Lazio e i viola penultimi a pari punti con Genoa, Udinese e Parma, ma anche per quanto riguarda diversi aspetti statistici che riguardano sia la fase offensiva che quella difensiva.

La forza offensiva dell'Inter

L’Inter infatti offensivamente è una vera e propria macchina da guerra. Ha il miglior attacco del campionato con 21 gol segnati, 3 di media per partita, ed è anche la squadra che crea più grandi occasioni di tutta la Serie A, 39, oltre che quella a sprecarne di più, 25. Quella nerazzurra è poi la formazione che calcia di più in porta di tutto il torneo, con 7,3 tiri di media a partita effettuati (con un tasso di conversione del 13,8 %), e quella che ha collezionato il maggior numero di XG, 21. In generale poi la squadra di Chivu ha una presenza nella metà campo offensiva costante e ben sfruttata certificata dai 283 tocchi in area avversaria, al primo posto anche qui del campionato.

Una Fiorentina che arriva ma non produce

Totalmente diversa invece ovviamente la situazione per la Fiorentina, che dal canto suo vanta appena 8 gol segnati finora in campionato, 1,1 di media a partita, ed ha il quindicesimo attacco di tutta la Serie A. La squadra viola ha creato fin qui 15 grandi occasioni, quindicesima anche su questo dato in Serie A, e ne ha sprecate 12. I viola poi si trovano al nono opposto per media di tiri a partita, con 5,4 conclusioni per match verso lo specchio e un tasso di conversione del 6,9%. Per quanto riguarda invece gli XG, la Fiorentina è all’ottavo posto in Serie A con 11,5 XG prodotti. Numeri bassi per quella che invece è la quarta squadra in Serie A per tocchi in area avversaria, 236, a testimonianza di una predominanza territoriale mal sfruttata.

Difese a confronto

Numeri diversi, ovviamente tra le due squadre, che si rispecchiano poi in una classifica che ci racconta quasi di una sorta di testa-coda anche per quanto riguarda la fase difensiva. La Fiorentina infatti, come noto, è la peggior difesa del campionato con 17 gol subiti, mentre quella dell’Inter è l’ottava miglior difesa della Serie A con 9 reti incassate. Non differiscono però di molto gli XG che le due squadre concedono con 8,2 quelli concessi fino ad ora dall’Inter e 9,7 quelli concessi dalla Fiorentina. Un confronto quest’ultimo che evidenzia come i viola subiscano quasi il doppio dei gol rispetto agli xg concessi, dato su cui incidono le incertezze avute finora da De Gea ma anche evidenti errori individuali e di reparto.