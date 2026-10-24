I convocati di Vanoli per Inter-Fiorentina: ancora out Ranieri, tre innesti dalla Primavera

I convocati di Vanoli per Inter-Fiorentina: ancora out Ranieri, tre innesti dalla PrimaveraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 17:15Primo Piano
di Redazione FV

Alla vigilia del big match di San Siro contro l'Inter, la Fiorentina ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione per la sfida valida per l'8ª giornata di Serie A. I viola si apprestano ad affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione puntando sul gruppo al completo. Tra gli assenti da segnalare ancora Luca Ranieri e Arthur Atta, alle prese con problemi fisici da oltre una settimana. Da segnalare la presenza di tre giocatori della Primavera.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Oliver Christensen, David De Gea, Luca Lezzerini

DIFENSORI: Arnis Ademi, Dodo,  Radu Dragusin, Alejandro JiméneZ, João Mário, Marin Pongračić, Victor Valdepeñas, Viery

CENTROCAMPISTI: Marco Brescianini, Nicolò Fagioli, Brando Mazzeo, Cher Ndour, Christ Oulai, Antonio Pirrò

ATTACCANTI: Beto, Wilfried Gnonto, Franco Mastantuono, Alieu Njie, Mateo Pellegrino, Pedro Gonçalves