I convocati di Vanoli per Inter-Fiorentina: ancora out Ranieri, tre innesti dalla Primavera
Alla vigilia del big match di San Siro contro l'Inter, la Fiorentina ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione per la sfida valida per l'8ª giornata di Serie A. I viola si apprestano ad affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione puntando sul gruppo al completo. Tra gli assenti da segnalare ancora Luca Ranieri e Arthur Atta, alle prese con problemi fisici da oltre una settimana. Da segnalare la presenza di tre giocatori della Primavera.
Di seguito l'elenco completo dei convocati:
PORTIERI: Oliver Christensen, David De Gea, Luca Lezzerini
DIFENSORI: Arnis Ademi, Dodo, Radu Dragusin, Alejandro JiméneZ, João Mário, Marin Pongračić, Victor Valdepeñas, Viery
CENTROCAMPISTI: Marco Brescianini, Nicolò Fagioli, Brando Mazzeo, Cher Ndour, Christ Oulai, Antonio Pirrò
ATTACCANTI: Beto, Wilfried Gnonto, Franco Mastantuono, Alieu Njie, Mateo Pellegrino, Pedro Gonçalves
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