Paolillo: "Ho grande stima di paratici ma paga uno scotto alla Fiorentina"

Nel corso del suo intervento a Radio Firenzeviola, il dirigente ex Inter Ernesto Paolillo ha detto la sua su due protagonisti di casa Fiorentina come Fabio Paratici e Paolo Vanoli. Questa la valutazione di Paolillo sull'attuale ds viola: “Ha una grande stima da parte mia. È anche lui un uomo del mondo del calcio, capace, bravo. Quest’anno paga lo scotto di star rifondando la Fiorentina, cosa che inizialmente non sta dando le soddisfazioni che meriterebbe”.

Come ha visto il ritorno di Vanoli?

“È stato l’arrivo della continuità organizzativa della squadra. Prima era una fase molto sperimentale e devo dire che ha corretto il tiro. Riconosco che bisogna dargli tempo. Non ha fatto lui questa squadra: ora deve prendere questi giocatori e portarli al tipo di gioco che vuole lui”.

Qui l'intervento completo