RFV Ciccio Colonnese: "Vi dico cosa deve fare la Fiorentina a San Siro"

Queste le parole di Francesco "Ciccio" Colonnese, ex difensore dell'Inter, a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" su Inter-Shakhtar Donetsk: “È stata una partita dispendiosa, però la rosa dell’Inter è vasta e ha delle alternative importanti. A livello fisico, quindi, non inciderà in vista della partita di domenica. Non penso che fosse un’Inter “bloccata”, anche perché la classifica in Champions non era male, dopodiché questa vittoria è stata un toccasana”.

Che possibilità dà alla Fiorentina per domenica a San Siro?

“È chiaro che giocare contro l’Inter non è facile. I nerazzurri sono solidi e hanno tante alternative. La Fiorentina ha meno chances, anche perché gioca in trasferta, però deve fare punti giocando con determinazione. L’Inter in casa è un rullo compressore. Davanti al suo pubblico riesce ad avere un’attenzione particolare anche quando va sotto. La Fiorentina deve cercare di mostrare carattere e determinazione, perché la classifica non è bella”.

I viola si sono caratterizzati per una serie di errori inaccettabili: è una questione di concentrazione o anche di uomini?

“La Fiorentina quest’anno ha cambiato tanto. Troppo secondo me. Ha anche cambiato modulo, quindi non ha ancora l’attenzione nei particolari. Ma non solo la Fiorentina: nel campionato italiano stiamo vedendo che tante squadre hanno delle difficoltà. Però la Viola di più, perché spesso sbaglia nelle individualità. Trovo errori grossolani, ci vuole più attenzione e voglia di capire che difensivamente la tua squadra se non prende gol è avvantaggiato”.

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