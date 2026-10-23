RFV Ceccarini su Vanoli: "Belle parole su De Gea. A Milano una Viola come col Como"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro l'Inter e alla luce delle parole rilasciate oggi in sala stampa dal tecnico viola Paolo Vanoli. Ecco le sue valutazioni in merito: "Mi è parso un Vanoli molto determinato quello che abbiamo sentito oggi, che è stato deciso nel difendere David De Gea e mi è piaciuto molto. Io credo che quella di San Siro non sarà una Fiorentina troppo diversa da quella visto con il Como, a livello di uomini e di atteggiamento tattico: penso che gli interpreti che potranno cambiare siano quelli sulle fasce. E' lì che secondo me si gioca la vera partita".

Tanti elogi sono arrivati anche per Paratici da parte del tecnico...

"E' stata una risposta spontanea, soprattutto nella parte in cui ha detto che Paratici può far alzare a Vanoli il suo livello. Il tecnico è stato contento di essere stato richiamato e lo ha fatto capire anche oggi".

Atta ce la farà per l'Atalanta?

"Sta meglio ma è dura fare previsioni in questo momento. Ad oggi non so se sia utile forzare il suo recupero per la sfida contro la squadra di Sarri".