RFV Pellissier consiglia i tifosi viola: "Quest'anno servirà tanta pazienza"

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Nel corso del palinsesto di Radio FirenzeViola, spazio a Sergio Pellissier. Grande ex attaccante del Chievo Verona, l'attuale presidente del club clivense ha parlato così dell'attualità di Serie A: "Per me è ancora presto per dare giudizi definitivi sul mercato, dovranno esserci ancora tante operazioni di mercato. C'è la Fiorentina però che ha fatto già qualcosa di importante. Fino a settembre ci sarà sempre bagarre e sempre confusione. Poi ci sarà da capire come si attrezzeranno le squadre che faranno le coppe, tre partite in una settimana sono una variabile che sposta molto.

Firenze è una piazza che ha bisogno di nomi ed entusiasmo. Ed è parecchio complicata perché non ti concede tempo. Paratici sta costruendo una squadra relativamente giovane, che può durare nel tempo. Credo che il tifoso viola debba essere contento e debba avere pazienza, serve tempo".